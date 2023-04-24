Накануне на первой и второй премьере побывали глава Минкульта региона Зарема Бутаева и всё театральное сообщество, экс-президент Дагестана Муху Алиев, руководитель Махачкалы Ризван Газимагомедов, лидеры федеральных и региональных ведомств и другие гости.
Повествование драмы ведется во 2-й половине ХV века в Хунзахе. Зрителям предоставят возможность приобщиться к национальной культуре и окунуться в жизнь, быт и историю Аваристана тех времен.
Показ спектакля пройдет 28 апреля в Аварском музыкально-драматическом театре имени Гамзата Цадасы.