Фильм повествует о противостоянии семьи Доминика Торетто (Дизель) с Данте (Джейсон Момоа), сыном наркобарона Эрнана Рейса из 5 части франшизы. После смерти отца Данте готовил план мести против Торетто, и в этой картине он начнет исполнять его.
Вышел второй трейлер фильма «Форсаж 10»
- Автор Дарья
- 20 апреля, 2023. Четверг 03:35
В сети появился трейлер нового «Форсажа», премьера ленты состоится уже 17 мая.
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