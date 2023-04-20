Вышел второй трейлер фильма «Форсаж 10»

Фильм повествует о противостоянии семьи Доминика Торетто (Дизель) с Данте (Джейсон Момоа), сыном наркобарона Эрнана Рейса из 5 части франшизы. После смерти отца Данте готовил план мести против Торетто, и в этой картине он начнет исполнять его.