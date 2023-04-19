Спектакль «Древо жизни» по мотивам произведений Расула Гамзатова состоялся в Питере

В стенах салона «Артстандарт» состоялся моноспектакль актера театра и кино Керима Магомедова из Дагестана «Древо жизни» по мотивам работ классика поэзии Расула Гамзатова, проинформировало Постпредство республики в Санкт-Петербурге.

Собравшиеся высоко оценили спектакль и поблагодарили Керима Магомедова. Глава Представительства Дагестана в северной столице Гасан Гасанов озвучил, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проходит много разных мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Расула Гамзатова.

Он также подчеркнул, что в СПБ именем Расула Гамзатова назовут безымянный сквер в Калининском районе города.

Посмотрев спектакль, зрители решили обратиться с идеей к руководству Комитета по культуре Санкт-Петербурга о демонстрации спектакля «Древо жизни» и на других площадках города.