ЗАМАНА - Иудейский праздник Песах отметили в Махачкале

Иудейский праздник Песах отметили в Махачкале

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12 апреля, 2023. Среда 00:07
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Иудейский праздник Песах отметили в Махачкале

В Кумыкском музыкально-драматическом театре имени Алимпаши Салаватова отметили иудейский праздник Песах, информирует пресс-служба Миннаца республики.

Иудейский праздник Песах отметили в Махачкале

Праздник состоялся благодаря Централизованной религиозной организации иудейских общин региона при поддержке Миннаца, Минкультуры республики и Республиканского дома народного творчества.

Поздравить верующих с религиозным праздником прибыли представители государственной власти, общественных и религиозных организаций, участники еврейской общины и ученики школ.

Для зрителей была подготовлена насыщенная культурная программа с участием Государственного оркестра народных инструментов Дагестана, заслуженного ансамбля танца «Виртуозы Дагестана – Счастливое детство», Муниципального горско-еврейского театра и иных творческих команд.

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