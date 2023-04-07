Делегация режиссеров из СПб, запустившая видеоролики «Заповеди Расула Гамзатова», приехала в Дагестан

Глава Минкульта РД Зарема Бутаева провела встречу с делегацией молодых режиссеров из Санкт-Петербурга, которые запустили цикл видеороликов «Заповеди Расула Гамзатова», информирует пресс-служба Министерства культуры Дагестана.

В ходе беседы гости из северной столицы рассказали главе ведомства об основных планах и проектах, приуроченных к 100-летию поэта. Так, в начале года по инициативе группы в соцсети «ВКонтакте» стартовали миниатюры, в основу которых легли стихи Расула Гамзатова. В съемках задействованы люди разных возрастов, профессий и конфессий.

«Самая первая заповедь посвящена защитникам отечества. Ее прочитала ветеран войны Полина Громова, которая с первого до последнего дня блокады защищала Ленинград. Сегодня ей 101 год! Во второй заповеди задействованы представители Росгвардии. А ко Дню театра мы записали “Посвящение женщинам” в исполнении профессиональных петербургских актеров», – сообщили гости.

В творческих планах режиссерско-постановочной группы снять также космонавтов, ветеранов – участников ликвидации Чернобыльской аварии, героев-афганцев, спортсменов и многих других.

Еще один важный реализуемый группой проект – ежегодная акция памяти павших воинов России «Дни белых журавлей». В октябре в рамках акции в Законодательном собрании СПб пройдет фотовыставка к юбилею поэта.

«Традиционно 22 октября символ города – пушка Петропавловской крепости – даст залп в честь знаменитого поэта, после чего в сердце Санкт-Петербурга прозвучит легендарная песня “Журавли”», – сообщила руководитель проекта Виктория Пикалова.

Зарема Бутаева отметила, что осенью в Санкт-Петербурге запланированы юбилейный вечер Расула Гамзатова в Александринском театре и открытие бюста поэта, и пригласила гостей на торжественные мероприятия.

Что касается текущей деятельности, группа прилетела в Дагестан с целью снять родное село поэта Цада и документальный фильм о его жизни и творчестве, который будет включать интервью с друзьями и близкими.

Министр отметила важность и ценность работы гостей из северной столицы, поблагодарила их за инициативу и распорядилась оказать содействие в проведении экскурсии и сопровождении в Хунзахском районе.