ЗАМАНА - Мультимедийная выставка «Век Расула. Грани личности» откроется в Исторических парках России

Мультимедийная выставка «Век Расула. Грани личности» откроется в Исторических парках России

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05 апреля, 2023. Среда 17:01
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Мультимедийная выставка «Век Расула. Грани личности» откроется в Исторических парках России

Исторический музей Махачкалы занимается созданием Всероссийской мультимедийной экспозиции, приуроченной к 100-летнему юбилею классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова. Дабы обговорить этапы реализации и концепцию будущей выставки в республику прилетел главред проекта «‎Россия - моя история» Александр Мясников.

Мультимедийная выставка «Век Расула. Грани личности» откроется в Исторических парках России

Вместе с начальником Исторического парка Тимуром Велихановым, федеральный гость встретился с сотрудниками мультимедийного музея. Они обсудили формат выставки и ее основные цели. Было озвучено, что экспозиция раскроет не только жизнь и творческий путь поэта, но и ознакомит с его образом.

«Уникальность выставки в том, что впервые исторический музей Махачкалы готовит всероссийскую выставку, которая откроет двери в 23 мультимедийных комплексах России. Это будет уникальный продукт, который позволит представить Расула Гамзатова не просто как поэта, а как философа, как человека и полноценно раскрыть образ», — высказался Мясников.

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