Вечер поэзии, посвященный 100-летию Расула Гамзатова, состоялся в ДГУ

На церемонии открытия поэтического вечера ректор вуза Муртазали Рабаданов подчеркнул важность таких мероприятий в популяризации творчества поэтов и писателей республики среди молодого поколения, также он рассказал о дружбе Расула Гамзатова с ДГУ.

«Расул Гамзатов был нашим большим другом, часто посещал вуз и сам филологический факультет. И свою известную фразу "ДГУ – самая светлая сакля Дагестана" произнес именно в стенах этого здания», – выступил ректор университета. Далее декан филологического факультета вспомнил поэта и рассказал про поддержку, которую Гамзатов оказывал филфаку. В завершение вечера студенты представили музыкальные и танцевальные номера.