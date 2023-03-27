Республиканский праздник детского творчества «Энемжая» пройдет в Дагестане

Праздник «Энемжая» – это место встречи талантливых ребят и детско-юношеских коллективов из разных городов и районов Дагестана, выступающих в различных жанрах. В 2023 году участниками станут детские группы и исполнители из следующих районов: Кумторкалинский, Акушинский, Карабудахкентский, Казбековский, Кизилюртовский, Новолакский, Сергокалинский, Тарумовский, Хасавюртовский и так далее.

Задача мероприятия – сохранение традиционной национальной культуры дагестанских народов, активизация творческой деятельности и формирование условий для реализации творческого потенциала юного поколения.