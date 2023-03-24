Музыкально-театрализованное поэтическое представление «Родники Расула Гамзатова» покажут за рубежом

Музыкально-театрализованное поэтическое представление «Родники Расула Гамзатова» покажут в российских субъектах и за рубежом. Об этом сообщила глава Минкультуры РД Зарема Бутаева, выступая на совещании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летнего юбилея поэта.

«Готовим 2 версии программы с учетом художественно-сценических и технических возможностей – для демонстрации в Махачкале и Кремлевском Дворце с участием известных отечественных актеров и исполнителей, и далее для показа в субъектах страны и за рубежом», – сообщила министр культуры.