ЗАМАНА - Дагестанский государственный театр кукол отмечает профессиональный праздник

Дагестанский государственный театр кукол отмечает профессиональный праздник

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21 марта, 2023. Вторник 14:32
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Дагестанский государственный театр кукол отмечает профессиональный праздник

Международный день кукольника празднуют сотрудники единственного в регионе профессионального театра для детей – Дагестанский государственный театр кукол, информирует пресс-служба Министерства культуры республики.

Дагестанский государственный театр кукол отмечает профессиональный праздник

Под руководством специалистов кукольного жанра юное поколение приобщается к ценностям театрального искусства и воспитывается на высоких традициях российского и мирового духовного наследия.

Благодаря театру кукол о Дагестане узнали граждане различных стран Европы, он успешно выступает на престижных международных фестивалях театрального искусства в Беларуси, Болгарии, Финляндии, Турции, Литве и Армении.

И всегда сотрудники театра выигрывают высокие награды, презенты, а самое главное – зрительскую любовь, демонстрируя искусство и национальную культуру Дагестана.

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