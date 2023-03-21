Дагестанский государственный театр кукол отмечает профессиональный праздник

Международный день кукольника празднуют сотрудники единственного в регионе профессионального театра для детей – Дагестанский государственный театр кукол, информирует пресс-служба Министерства культуры республики.

Под руководством специалистов кукольного жанра юное поколение приобщается к ценностям театрального искусства и воспитывается на высоких традициях российского и мирового духовного наследия.

Благодаря театру кукол о Дагестане узнали граждане различных стран Европы, он успешно выступает на престижных международных фестивалях театрального искусства в Беларуси, Болгарии, Финляндии, Турции, Литве и Армении.

И всегда сотрудники театра выигрывают высокие награды, презенты, а самое главное – зрительскую любовь, демонстрируя искусство и национальную культуру Дагестана.