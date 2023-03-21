Под руководством специалистов кукольного жанра юное поколение приобщается к ценностям театрального искусства и воспитывается на высоких традициях российского и мирового духовного наследия.
Благодаря театру кукол о Дагестане узнали граждане различных стран Европы, он успешно выступает на престижных международных фестивалях театрального искусства в Беларуси, Болгарии, Финляндии, Турции, Литве и Армении.
И всегда сотрудники театра выигрывают высокие награды, презенты, а самое главное – зрительскую любовь, демонстрируя искусство и национальную культуру Дагестана.