Ролик появился в сети 13 марта, за прошедшее время видео набрало 649 000 дизлайков и 136 000 лайков. Картина режиссера Роба Маршалла является ремейком мультфильма 1989 года. Сценарий написал Джейн Голдман.
Премьера «Русалочки» состоится 26 мая.
Трейлер нового фильма киностудии Disney «Русалочка» с актрисой Холли Бейли в главной роли набрал более 600 000 дизлайков на YouTube, информирует сайт Star News.
Ролик появился в сети 13 марта, за прошедшее время видео набрало 649 000 дизлайков и 136 000 лайков. Картина режиссера Роба Маршалла является ремейком мультфильма 1989 года. Сценарий написал Джейн Голдман.
Премьера «Русалочки» состоится 26 мая.
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