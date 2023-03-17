Выставка к 100-летию поэта Расула Гамзатова открылась в Баку

Экспозиция повествует о жизни и творчестве Гамзатова, где каждое его слово навсегда вписано в историю российской литературы. «Сегодняшняя выставка посвящена дагестанскому поэту Расулу Гамзатову – на его стихах мы выросли и, надеюсь, вырастет много поколений не только россиян, но и азербайджанцев», — высказался начальник представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров.