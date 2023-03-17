ЗАМАНА - Выставка к 100-летию поэта Расула Гамзатова открылась в Баку

Выставка к 100-летию поэта Расула Гамзатова открылась в Баку

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17 марта, 2023. Пятница 00:49
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Выставка к 100-летию поэта Расула Гамзатова открылась в Баку

В Русском Доме Баку открыла двери для посетителей фото-литературная выставка к 100-летнему юбилею со дня рождения дагестанского поэта Расула Гамзатова, информирует пресс-служба Министерства культуры региона.

Выставка к 100-летию поэта Расула Гамзатова открылась в Баку

Экспозиция повествует о жизни и творчестве Гамзатова, где каждое его слово навсегда вписано в историю российской литературы. «Сегодняшняя выставка посвящена дагестанскому поэту Расулу Гамзатову – на его стихах мы выросли и, надеюсь, вырастет много поколений не только россиян, но и азербайджанцев», — высказался начальник представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров.

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