Конкурс на лучшую статью о Расуле Гамзатове объявил ДГУ

Заявки можно направить с 20 марта до 20 апреля. Лауреатов жюри выберет до 10 мая. Конкурс проходит в 3 номинациях: «Вклад Расула Гамзатова в международный фонд»; «Место Расула Гамзатова в отечественной литературе» и «Расул Гамзатов – хранитель традиций Дагестана». Принять участие могут студенты и ученики старших классов. Награды будут присуждаться за глубокое и яркое освещение тем и оригинальность подачи материала. Лучшие статьи появятся в журнале «Дагестанский университет» и СМИ. Кроме того, всем участникам конкурса вручат сертификаты.