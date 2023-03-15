Заявки можно направить с 20 марта до 20 апреля. Лауреатов жюри выберет до 10 мая. Конкурс проходит в 3 номинациях: «Вклад Расула Гамзатова в международный фонд»; «Место Расула Гамзатова в отечественной литературе» и «Расул Гамзатов – хранитель традиций Дагестана». Принять участие могут студенты и ученики старших классов. Награды будут присуждаться за глубокое и яркое освещение тем и оригинальность подачи материала. Лучшие статьи появятся в журнале «Дагестанский университет» и СМИ. Кроме того, всем участникам конкурса вручат сертификаты.
Конкурс на лучшую статью о Расуле Гамзатове объявил ДГУ
- Автор Дарья
- 15 марта, 2023. Среда 13:39
К 100-летнему юбилею Расула Гамзатова НИИФЛИ ДГУ дал старт конкурсу на лучшую статью о великом российском поэте «Пиши о Расуле», информирует пресс-служба университета.
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