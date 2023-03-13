В празднике примут участие творческие коллективы и музыканты Агульского, Акушинского, Ахтынского, Буйнакского, Гергебильского, Дахадаевского, Дербентского, Каякентского, Кизлярского, Левашинского, Новолакского, Рутульского, Хивского районов и города Хасавюрта, а также Государственный ногайский фольклорно-этнографический ансамбль «Айланай», Государственный ансамбль танца Дагестана «Каспий».
Гости увидят традиционные обряды многонационального региона, посвященные празднику встречи весны: «Оц бай», «Дерхъаб хъу», «Новруз байрам», «Интнил хьхьу», «Яран сувар», «Хидин уш», «Эбелцан» и так далее.