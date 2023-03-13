ЗАМАНА - Праздник встречи весны народов Дагестана «Возрождение» состоится в Махачкале

Праздник встречи весны народов Дагестана «Возрождение» состоится в Махачкале

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13 марта, 2023. Понедельник 10:17
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Праздник встречи весны народов Дагестана «Возрождение» состоится в Махачкале

Праздник встречи весны народов Дагестана «Возрождение» состоится 14 марта в 16:00 ч. в Русском драматическом театре имени Максима Горького, информирует пресс-служба Дома народного творчества.

Праздник встречи весны народов Дагестана «Возрождение» состоится в Махачкале

В празднике примут участие творческие коллективы и музыканты Агульского, Акушинского, Ахтынского, Буйнакского, Гергебильского, Дахадаевского, Дербентского, Каякентского, Кизлярского, Левашинского, Новолакского, Рутульского, Хивского районов и города Хасавюрта, а также Государственный ногайский фольклорно-этнографический ансамбль «Айланай», Государственный ансамбль танца Дагестана «Каспий».

Гости увидят традиционные обряды многонационального региона, посвященные празднику встречи весны: «Оц бай», «Дерхъаб хъу», «Новруз байрам», «Интнил хьхьу», «Яран сувар», «Хидин уш», «Эбелцан» и так далее.

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