«20 марта в 19:00 ч. на сцене Аварского драматического театра состоится премьера нового спектакля по пьесе драматурга Абасила Магомеда “Саба Меседо”», – заявляет пресс-служба. Уточняют, что «Саба Меседо» – это историческая драма, над которой авторы работали целый год. «Это самый крупный проект за несколько лет. В основу трагедии легла история о трагической судьбе дочери аварского нуцала Андуника, которая вопреки адатам влюбляется в придворного раба-художника, которого купили за деньги в качестве прислуги», – заявляют представители театра.
Премьерный показ спектакля «Саба Меседо» состоится в Аварском драмтеатре
- Автор Дарья
- 13 марта, 2023. Понедельник 01:13
Аварский драматический театр имени Гамзата Цадасы представит зрителям новый спектакль по пьесе Абасила Магомедова, информирует пресс-служба театра.
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