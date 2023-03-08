ЗАМАНА - Праздничный концерт, посвященный 8 марта, состоялся в Махачкале

Праздничный концерт, посвященный 8 марта, состоялся в Махачкале

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08 марта, 2023. Среда 02:50
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Праздничный концерт, посвященный 8 марта, состоялся в Махачкале

Торжественный концерт к Международному женскому дню – 8 Марта, организованный Минкультуры Дагестана совместно с «Дагестан-концертом», состоялся в Русском музыкально-драматическом театре имени Максима Горького, информирует пресс-служба «Дагестан-концерта».

Праздничный концерт, посвященный 8 марта, состоялся в Махачкале

В фойе театра женщинам дарили цветы, а зал наполнился романтическими песнями, которые прославляли женскую красоту, мудрость и нежность.

На большом экране переключались кадры из всеми любимых кинокартин: «Девчата», «Гардемарины, вперёд!» и других фильмов.

Исполнители Дагестанского государственного театра оперы и балета представили хореографию «Менуэт» на музыку народного артиста СССР Мурада Кажлаева, которая погрузила гостей в атмосферу 18 века, и зажигательный танец «Твист», а Денис Федоренко спел песню «Дилайла».

Хореографическими постановками поздравили всех присутствующих в театре женщин шоу-балет «Килиан», Анастасия Синицкая и Муртуз Гаджиев.

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