Праздничный концерт, посвященный 8 марта, состоялся в Махачкале

Торжественный концерт к Международному женскому дню – 8 Марта, организованный Минкультуры Дагестана совместно с «Дагестан-концертом», состоялся в Русском музыкально-драматическом театре имени Максима Горького, информирует пресс-служба «Дагестан-концерта».

В фойе театра женщинам дарили цветы, а зал наполнился романтическими песнями, которые прославляли женскую красоту, мудрость и нежность.

На большом экране переключались кадры из всеми любимых кинокартин: «Девчата», «Гардемарины, вперёд!» и других фильмов.

Исполнители Дагестанского государственного театра оперы и балета представили хореографию «Менуэт» на музыку народного артиста СССР Мурада Кажлаева, которая погрузила гостей в атмосферу 18 века, и зажигательный танец «Твист», а Денис Федоренко спел песню «Дилайла».

Хореографическими постановками поздравили всех присутствующих в театре женщин шоу-балет «Килиан», Анастасия Синицкая и Муртуз Гаджиев.