ЗАМАНА - Вышел трейлер нового мультфильма о Черепашках-ниндзя

Вышел трейлер нового мультфильма о Черепашках-ниндзя

Автор
07 марта, 2023. Вторник 01:07
|||
Вышел трейлер нового мультфильма о Черепашках-ниндзя

В сети появился первый трейлер нового анимационного фильма Черепашки-ниндзя, премьера которого состоится 4 августа.

В фильме люди узнают о существовании Черепашек после того, как многие годы этот факт от них скрывали. Теперь персонажи вместе с новой подругой Эйприл О`Нил пытаются завоевать уважение и любовь горожан Нью-Йорка, а также обезвредить местных преступников. Режиссером мультфильма стал Джефф Роу, сценарий написал Брендан О’Брайэн. 

Прочитано 6 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top