В фильме люди узнают о существовании Черепашек после того, как многие годы этот факт от них скрывали. Теперь персонажи вместе с новой подругой Эйприл О`Нил пытаются завоевать уважение и любовь горожан Нью-Йорка, а также обезвредить местных преступников. Режиссером мультфильма стал Джефф Роу, сценарий написал Брендан О’Брайэн.
Вышел трейлер нового мультфильма о Черепашках-ниндзя
- Автор Дарья
- 07 марта, 2023. Вторник 01:07
В сети появился первый трейлер нового анимационного фильма Черепашки-ниндзя, премьера которого состоится 4 августа.
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