Премия представит 8 номинаций: «Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Современное искусство», «Классическая музыка» и «Современная академическая музыка». Так, на номинацию «Литература» номинировали дагестанского автора Ислама Ханипаева с произведением «Холодные глаза».
Церемония награждения пройдет уже 27 марта 2023 года на «Основной сцене» МХТ имени А. П. Чехова. Лауреаты премии в каждой номинации получат возможность один раз в течение года использовать «Новую сцену» театра для своих творческих идей.