В Махачкале прошло открытие Года Расула Гамзатова, приуроченное к празднованию 100-летия со дня рождения поэта

В Махачкале открыли Год Расула Гамзатова.

Концерт стартовал с номера народного хореографического ансамбля «Эхо гор».

В мероприятии участвовали глава Махачкалы Ризван Газимагомедов, руководитель Минкультуры региона Зарема Бутаева, а также дочь поэта, директор Дагестанского музея изобразительных искусств имени П.С.Гамзатовой, президент фонда «Межрегиональный фонд поддержки культуры имени Расула Гамзатова» Салихат Гамзатова.

Поддержали концерт исполнители республиканской эстрады: Мухсин Камалов, Рашид Багатаев, Зайнаб Махаева, Зульфия Ильясова. На сцене выступили также солисты Детской филармонии Управления культуры Алина Баранова, Диана Тамадаева, Мурад Хушлаев, Лейла Максимова и вокальный ансамбль «Камерата». Все они спели композиции на стихи Гамзатова.

Подробнее материал можно прочитать на сайте мэра Махачкалы.