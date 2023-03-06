ЗАМАНА - В Махачкале прошло открытие Года Расула Гамзатова, приуроченное к празднованию 100-летия со дня рождения поэта

В Махачкале прошло открытие Года Расула Гамзатова, приуроченное к празднованию 100-летия со дня рождения поэта

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06 марта, 2023. Понедельник 15:14
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В Махачкале прошло открытие Года Расула Гамзатова, приуроченное к празднованию 100-летия со дня рождения поэта

В Махачкале открыли Год Расула Гамзатова. 

В Махачкале прошло открытие Года Расула Гамзатова, приуроченное к празднованию 100-летия со дня рождения поэта

Концерт стартовал с номера народного хореографического ансамбля «Эхо гор».

В мероприятии участвовали глава Махачкалы Ризван Газимагомедов, руководитель Минкультуры региона Зарема Бутаева, а также дочь поэта, директор Дагестанского музея изобразительных искусств имени П.С.Гамзатовой, президент фонда «Межрегиональный фонд поддержки культуры имени Расула Гамзатова» Салихат Гамзатова.

Поддержали концерт исполнители республиканской эстрады: Мухсин Камалов, Рашид Багатаев, Зайнаб Махаева, Зульфия Ильясова. На сцене выступили также солисты Детской филармонии Управления культуры Алина Баранова, Диана Тамадаева, Мурад Хушлаев, Лейла Максимова и вокальный ансамбль «Камерата». Все они спели композиции на стихи Гамзатова.

Подробнее материал можно прочитать на сайте мэра Махачкалы.

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