Глава Дагестана принял участие в мероприятии к 100-летию отечественной гражданской авиации

«За эти 100 лет отечественный гражданский флот прошел длительный исторический путь, наполненный знаменательными событиями в самолетостроении и освоении удаленных территорий. Основной движущей силой развития сферы, конечно, являются люди, по-настоящему влюбленные в профессию, в небо. Самоотверженный творческий труд выдающихся учёных, конструкторов, лётчиков, их поистине неоценимый вклад в становление нашей страны как одной из крупнейших авиационных держав мира был всегда “на высоте”», – выступил на мероприятии Сергей Меликов.

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