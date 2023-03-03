ЗАМАНА - В Махачкале прошла презентация книги премьер-министра региона на тему «Овцеводство в Дагестане»

В Махачкале прошла презентация книги премьер-министра региона на тему «Овцеводство в Дагестане»

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03 марта, 2023. Пятница 14:27
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В Махачкале прошла презентация книги премьер-министра региона на тему «Овцеводство в Дагестане»

В пятницу, 3 марта, в Махачкале прошла презентация книги «Овцеводство Дагестана. Прошлое – настоящее – будущее». Об этом информирует телеграм-канал дагестанского правительства.

В Махачкале прошла презентация книги премьер-министра региона на тему «Овцеводство в Дагестане»

Автором книги стал глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулумслимов совместно с заведующим отделом животноводства Федерального аграрного научного центра РД Абдусаламом Хожоковым.

В книге раскрывается роль овцеводства в улучшении жизненного уровня дагестанцев и социального самочувствия их в разные периоды. В ней обозначены этапы и цели развития этой сферы в Дагестане.

О важности мелкого рогатого скота для жителей региона говорит простой факт: среди героев Социалистического Труда — 17 овцеводов, в том числе 2 полных кавалера ордена Трудовой Славы, 6 лауреатов Сталинской премии.

Презентацию посетили ученые-аграрии, лидеры крупных сельхозпредприятий, общественные деятели и другие.

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