В Махачкале прошла презентация книги премьер-министра региона на тему «Овцеводство в Дагестане»

В пятницу, 3 марта, в Махачкале прошла презентация книги «Овцеводство Дагестана. Прошлое – настоящее – будущее». Об этом информирует телеграм-канал дагестанского правительства.

Автором книги стал глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулумслимов совместно с заведующим отделом животноводства Федерального аграрного научного центра РД Абдусаламом Хожоковым.

В книге раскрывается роль овцеводства в улучшении жизненного уровня дагестанцев и социального самочувствия их в разные периоды. В ней обозначены этапы и цели развития этой сферы в Дагестане.

О важности мелкого рогатого скота для жителей региона говорит простой факт: среди героев Социалистического Труда — 17 овцеводов, в том числе 2 полных кавалера ордена Трудовой Славы, 6 лауреатов Сталинской премии.

Презентацию посетили ученые-аграрии, лидеры крупных сельхозпредприятий, общественные деятели и другие.