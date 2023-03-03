Автором книги стал глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулумслимов совместно с заведующим отделом животноводства Федерального аграрного научного центра РД Абдусаламом Хожоковым.
В книге раскрывается роль овцеводства в улучшении жизненного уровня дагестанцев и социального самочувствия их в разные периоды. В ней обозначены этапы и цели развития этой сферы в Дагестане.
О важности мелкого рогатого скота для жителей региона говорит простой факт: среди героев Социалистического Труда — 17 овцеводов, в том числе 2 полных кавалера ордена Трудовой Славы, 6 лауреатов Сталинской премии.
Презентацию посетили ученые-аграрии, лидеры крупных сельхозпредприятий, общественные деятели и другие.