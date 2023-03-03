В ДГУ проходит “Студенческая весна”, посвященная 100-летнему юбилею Расула Гамзатова

В ДГУ стартовала подготовка к ежегодному фестивалю «Студенческая весна». В 2023 году ее приурочили к 100-летнему юбилею классика поэзии Расула Гамзатова.

Конкурс самодеятельного творчества учащихся вузов начался 1 марта, а завершится 16 марта гала-концертом.

Студенческая весна является одним из самых важных событий ДГУ: она объединяет более 200 студентов университета, в том числе филиалов.

«Сейчас идут отборочные туры по 4 категориям: оригинальный жанр, СТЭМ, художественное слово, игра на музыкальных инструментах», в которых представлено более 10 номеров. 3 марта мы ждем филиалы», – сообщила начальница кружковых работ Лариса Алибекова.

Многие факультеты в категории «Художественное слово» выступили с номерами по стихам Расула Гамзатова, а в номинации «Оригинальный жанр» подготовили различные композиции из поэм и рассказов дагестанского классика.