ЗАМАНА - В ДГУ проходит “Студенческая весна”, посвященная 100-летнему юбилею Расула Гамзатова

В ДГУ проходит “Студенческая весна”, посвященная 100-летнему юбилею Расула Гамзатова

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03 марта, 2023. Пятница 02:37
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В ДГУ проходит “Студенческая весна”, посвященная 100-летнему юбилею Расула Гамзатова В ДГУ проходит “Студенческая весна”, посвященная 100-летнему юбилею Расула Гамзатова В ДГУ проходит “Студенческая весна”, посвященная 100-летнему юбилею Расула Гамзатова

В ДГУ стартовала подготовка к ежегодному фестивалю «Студенческая весна». В 2023 году ее приурочили к 100-летнему юбилею классика поэзии Расула Гамзатова.

В ДГУ проходит “Студенческая весна”, посвященная 100-летнему юбилею Расула Гамзатова

Конкурс самодеятельного творчества учащихся вузов начался 1 марта, а завершится 16 марта гала-концертом.

Студенческая весна является одним из самых важных событий ДГУ: она объединяет более 200 студентов университета, в том числе филиалов.

«Сейчас идут отборочные туры по 4 категориям: оригинальный жанр, СТЭМ, художественное слово, игра на музыкальных инструментах», в которых представлено более 10 номеров. 3 марта мы ждем филиалы», – сообщила начальница кружковых работ Лариса Алибекова.

Многие факультеты в категории «Художественное слово» выступили с номерами по стихам Расула Гамзатова, а в номинации «Оригинальный жанр» подготовили различные композиции из поэм и рассказов дагестанского классика.

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