ЗАМАНА - В Национальном музее имени А Тахо-Годи стартовал Год Расула Гамзатова

В Национальном музее имени А Тахо-Годи стартовал Год Расула Гамзатова

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02 марта, 2023. Четверг 15:55
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В Национальном музее имени А Тахо-Годи стартовал Год Расула Гамзатова

В Национальном музее Дагестана имени А Тахо-Годи стартовал Год Расула Гамзатова: самая крупная фотовыставка собрала 100 фотографий и более 50 стихотворений легендарного поэта.

В Национальном музее имени А Тахо-Годи стартовал Год Расула Гамзатова

Для выставки были отобраны самые интересные кадры разных лет жизни Гамзатова. Большую часть фотографий предоставил фотодокументальный фонд музея.

Посмотреть выставку можно до конца текущего года.

Музей открыт для гостей ежедневно с 10:00 до 18:00.

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