«Он смотрел на мир через свой родной аул Цада. Но при этом он был певцом не одного села, он нёс ответственность за всю республику. Когда на повестке стоял вопрос о единстве и целостности Дагестана, у него была принципиальная позиция. Патриотизмом пропитано всё творчество Расула Гамзатова. Он воспевал традиции своего народа, прекрасно осознавая, что они формируют культуру жителей региона», – выступил первый президент Дагестана.
Первый президент Дагестана Муху Алиев выступил на открытии Года Расула Гамзатова
- Автор Дарья
- 02 марта, 2023. Четверг 10:45
Земляк классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова Муху Алиев подчеркнул, что постановление о праздновании 100-летнего юбилея, который будет отмечаться страной весь 2023 год, говорит о признании таланта поэта на самом высоком уровне. Об этом пишет телеграм-канал Администрации Главы Дагестана.
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