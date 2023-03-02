Первый президент Дагестана Муху Алиев выступил на открытии Года Расула Гамзатова

Земляк классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова Муху Алиев подчеркнул, что постановление о праздновании 100-летнего юбилея, который будет отмечаться страной весь 2023 год, говорит о признании таланта поэта на самом высоком уровне. Об этом пишет телеграм-канал Администрации Главы Дагестана.

«Он смотрел на мир через свой родной аул Цада. Но при этом он был певцом не одного села, он нёс ответственность за всю республику. Когда на повестке стоял вопрос о единстве и целостности Дагестана, у него была принципиальная позиция. Патриотизмом пропитано всё творчество Расула Гамзатова. Он воспевал традиции своего народа, прекрасно осознавая, что они формируют культуру жителей региона», – выступил первый президент Дагестана.