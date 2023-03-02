ЗАМАНА - Глава Дагестана Сергей Меликов дал старт Году Расула Гамзатова в Русском театре

Глава Дагестана Сергей Меликов дал старт Году Расула Гамзатова в Русском театре

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02 марта, 2023. Четверг 08:12
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Глава Дагестана Сергей Меликов дал старт Году Расула Гамзатова в Русском театре

1 марта руководитель Дагестана Сергей Меликов поучаствовал в официальном открытии Года Расула Гамзатова. Праздничное мероприятие состоялось в Русском драматическом театре имени Максима Горького.

Глава Дагестана Сергей Меликов дал старт Году Расула Гамзатова в Русском театре

Концерт стартовал с большой музыкально-поэтической композиции, в которой использовались работы первого профессионального художника республики Халил-бека Мусаясула.

Начало Году классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова дал руководитель РД: Меликов подчеркнул важность организации юбилейных мероприятий и озвучил, что жизненный и творческий путь знаменитого дагестанца учит простым и понятным общечеловеческим ценностям – добру и любви к отечеству, совести и чести, верности и дружбе.

«К сегодняшнему торжественному дню мы шли с 2021 года, когда Президент России Владимир Владимирович Путин своим постановлением определил федеральный статус празднования векового юбилея поэтического гения, выдающегося представителя многонациональной литературы России, поэта аула и планеты Расула Гамзатовича Гамзатова! Являясь главной вершиной аварской поэзии, он никогда не был только аварским поэтом. Расул Гамзатов был дагестанцем, россиянином и говорил от имени всего Дагестана, всей страны», – выступил руководитель региона. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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