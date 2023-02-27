В Махачкале пройдет вернисаж персонального проекта Анастасии Лангуровой

Вернисаж персонального проекта пройдет 3 марта в 17:00 часов, специально для выставки в Махачкале Лангурова написала еще несколько картин. Среди работ можно увидеть знаменитые пейзажи Пятигорска, Петербурга, Москвы, Махачкалы, Дербента и даже панорамный вид на село Кубачи. Выставку Анастасии Лангуровой можно будет посетить до 5 мая.