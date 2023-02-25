Год Расула Гамзатова стартует 1 марта в Махачкале

Официальное открытие Года Расула Гамзатова пройдет в русском драматическом театре имени Максима Горького. Для гостей готовится музыкально-поэтическое представление "Мой Дагестан. Наш Расул", информирует ТАСС, ссылаясь на организаторов представления - ГБУ "Дагестан-концерт" Минкультуры республики.

100-летний юбилей со дня рождения классика поэзии будет отмечаться в 2023 году, в соответствии с указом президента России Владимира Путина утвержден оргкомитет. В расписании числится более 40 мероприятий.

"Торжественное мероприятие собирались провести в феврале, но было принято решение о перенесении даты на 1 марта. Официальное празднование стартует с музыкально-поэтического представления "Мой Дагестан. Наш Расул". Гостям представят фильм, театральные постановки, песни и национальные танцы в исполнении народных артистов", — сообщают представители ведомства.