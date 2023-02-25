100-летний юбилей со дня рождения классика поэзии будет отмечаться в 2023 году, в соответствии с указом президента России Владимира Путина утвержден оргкомитет. В расписании числится более 40 мероприятий.
"Торжественное мероприятие собирались провести в феврале, но было принято решение о перенесении даты на 1 марта. Официальное празднование стартует с музыкально-поэтического представления "Мой Дагестан. Наш Расул". Гостям представят фильм, театральные постановки, песни и национальные танцы в исполнении народных артистов", — сообщают представители ведомства.