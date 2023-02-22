Сотрудники Минтруда в Хунзахском районе посетили родной аул Расула Гамзатова

«Наш классик известен далеко за пределами Дагестана и даже России. Его работы переведены на многие языки мира. В честь 100-летнего юбилея поэта проводится акция “Читаем Расула”. Мы с удовольствием прикоснулись к его удивительно мудрой поэзии, в которой он говорит о любви, людях, чести и справедливости, о малой и большой родине», – высказался коллектив Хунзахского комплексного центра социального обслуживания Минтруда региона.

Также глава Центра Зайирбег Атаев напомнил, что Гамзатов появился на свет в ауле Цада: именно там был снят небольшой видеоролик и прочитаны работы поэта.