ЗАМАНА - Сотрудники Минтруда в Хунзахском районе посетили родной аул Расула Гамзатова

Сотрудники Минтруда в Хунзахском районе посетили родной аул Расула Гамзатова

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22 февраля, 2023. Среда 16:35
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Сотрудники Минтруда в Хунзахском районе посетили родной аул Расула Гамзатова

Сотрудники Министерства труда Дагестана в Хунзахском районе посетили родное село Расула Гамзатова, дабы принять участие в акции «Читаем Расула», информирует пресс-служба ведомства.

Сотрудники Минтруда в Хунзахском районе посетили родной аул Расула Гамзатова

«Наш классик известен далеко за пределами Дагестана и даже России. Его работы переведены на многие языки мира. В честь 100-летнего юбилея поэта проводится акция “Читаем Расула”. Мы с удовольствием прикоснулись к его удивительно мудрой поэзии, в которой он говорит о любви, людях, чести и справедливости, о малой и большой родине», – высказался коллектив Хунзахского комплексного центра социального обслуживания Минтруда региона.

Также глава Центра Зайирбег Атаев напомнил, что Гамзатов появился на свет в ауле Цада: именно там был снят небольшой видеоролик и прочитаны работы поэта.

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