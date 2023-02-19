ЗАМАНА - В селе Кунки Дахадаевского района планируют реконструировать Дом культуры

В селе Кунки Дахадаевского района планируют реконструировать Дом культуры

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19 февраля, 2023. Воскресенье 13:01
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В селе Кунки Дахадаевского района планируют реконструировать Дом культуры

В Доме культуры села Кунки Дахадаевского района прошли общественные слушания с участием главы Кунки Халика Рабаданова и депутатов районного собрания.

В селе Кунки Дахадаевского района планируют реконструировать Дом культуры

На мероприятии жители села единогласно одобрили инициативу местной администрации об участии в государственной программе «Местные инициативы», а также планы по реконструкции Дома культуры, прокладыванию водовода до центра села и ремонта некоторых участков внутрисельских дорог.

Инициативу кункинцев поддержало и руководство района, а жители помогают воплотить планы, ежеквартально сдавая в фонд села посильную сумму.

Сейчас в селе продолжается работа по реконструкции дорог, мостов, старых зданий, а в 2023 году планируется реконструкция Дома культуры.

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