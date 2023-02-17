ЗАМАНА - Вышел трейлер картины «Тетрис» с Никитой Ефремовым

Вышел трейлер картины «Тетрис» с Никитой Ефремовым

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17 февраля, 2023. Пятница 11:24
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Вышел трейлер картины «Тетрис» с Никитой Ефремовым

Стриминговая площадка Apple TV выпустила трейлер биографической картины «Тетрис», главных героев в которой сыграли Тэрон Эджертон и российский актер Никита Ефремов. Об этом пишет сайт «Культура».

Кинолента повествует об истории создания всемирно известной игры. Автора «Тетриса» Алексея Пажитнова сыграл россиянин Никита Ефремов, а Тэрон Эджертон воплотил образ американского продавца видеоигр Хенка Роджерса. «История, которую не знает никто, про игру, которую знают все», — описал фильм Ефремов. Премьера состоится 31 марта.

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