Как заявил глава DC Studios Джеймс Ганн, «Флэш» станет поворотной лентой для киновселенной студии. Подробности сюжета пока не раскрываются.
Роли в фильме сыграли актеры Эзра Миллер, Майкл Шеннон, Бен Аффлек, Майкл Китон, Рон Ливингстон и другие.
На Super Bowl показали новый трейлер кинокомикса «Флэш». В кинотеатрах фильм появится уже 14 июня.
Как заявил глава DC Studios Джеймс Ганн, «Флэш» станет поворотной лентой для киновселенной студии. Подробности сюжета пока не раскрываются.
Роли в фильме сыграли актеры Эзра Миллер, Майкл Шеннон, Бен Аффлек, Майкл Китон, Рон Ливингстон и другие.
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