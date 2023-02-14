ЗАМАНА - В сети появился первый официальный трейлер фильма «Флэш»

В сети появился первый официальный трейлер фильма «Флэш»

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14 февраля, 2023. Вторник 11:52
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В сети появился первый официальный трейлер фильма «Флэш»

На Super Bowl показали новый трейлер кинокомикса «Флэш». В кинотеатрах фильм появится уже 14 июня.

Как заявил глава DC Studios Джеймс Ганн, «Флэш» станет поворотной лентой для киновселенной студии. Подробности сюжета пока не раскрываются.

Роли в фильме сыграли актеры Эзра Миллер, Майкл Шеннон, Бен Аффлек, Майкл Китон, Рон Ливингстон и другие.

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