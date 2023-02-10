Шекман рассказал, что ему близка команда Фантастической четверки, так как она напоминает ему команду «Звездного пути». Сценарий к ленте пишут Джефф Каплан и Йен Спрингер. В кинотеатрах «Фантастическая четверка» выйдет 14 февраля 2025 года. Актерский состав фильма пока не объявлен.
Студия Marvel готовится ко съемкам новой «Фантастической четверки»
- Автор Дарья
- 10 февраля, 2023. Пятница 09:52
Режиссер Мэтт Шекман, который недавно работал над сериалом «Ванда/Вижн», в интервью The Wrap подтвердил начало производства новой «Фантастической четверки». Съемки киноленты стартуют в 2024 году.
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