ЗАМАНА - Студия Marvel готовится ко съемкам новой «Фантастической четверки»

Студия Marvel готовится ко съемкам новой «Фантастической четверки»

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10 февраля, 2023. Пятница 09:52
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Студия Marvel готовится ко съемкам новой «Фантастической четверки»

Режиссер Мэтт Шекман, который недавно работал над сериалом «Ванда/Вижн», в интервью The Wrap подтвердил начало производства новой «Фантастической четверки». Съемки киноленты стартуют в 2024 году.

Студия Marvel готовится ко съемкам новой «Фантастической четверки»

Шекман рассказал, что ему близка команда Фантастической четверки, так как она напоминает ему команду «Звездного пути».  Сценарий к ленте пишут Джефф Каплан и Йен Спрингер.  В кинотеатрах «Фантастическая четверка» выйдет 14 февраля 2025 года. Актерский состав фильма пока не объявлен. 

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