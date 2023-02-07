ЗАМАНА - В Маджалисской школе Кайтагского района открыли Год Расула Гамзатова

В Маджалисской школе Кайтагского района открыли Год Расула Гамзатова

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07 февраля, 2023. Вторник 15:29
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В Маджалисской школе Кайтагского района открыли Год Расула Гамзатова

К такому знаменательному событию в зале, где прошло мероприятие, были развернуты книжные выставки: «Поэт добра и человечности», «Поэт всех времен и народов», также висели портреты поэта, красовались белые журавли, сделанные из бумаги, и разноцветные шары.

В Маджалисской школе Кайтагского района открыли Год Расула Гамзатова

Открывая вечер, заместитель директора по воспитательной работе Патимат Умарова отметила, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 2023 год объявлен Годом празднования 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.

«В течение всего года в стране пройдут мероприятия, приуроченные к юбилею всенародно любимого дагестанского поэта. Также в нашей школе сегодня будет торжественно открыт Год Расула Гамзатова, что станет началом цикла мероприятий, посвященных ему», — сказала она.

С приветственным словом к гостям обратилась директор школы Заира Сулейманова, которая отвела Расулу Гамзатову огромную роль в развитии и становлении дагестанской литературы.

«Расул Гамзатов являлся творческим и мыслящим человеком, создавший различные формы литературного искусства. Труды Гамзатова и по сей день актуальны, и представляют огромный интерес для всего нашего общества. Именно такие люди прославляют свою республику и страну», — подчеркнула директор.

Далее слово для выступления было передано директору этноцентра «Кайтаги» Зубайдат Гасановой. Она напомнила, что в рамках празднования 100-летия Расула Гамзатова в этноцентре также пройдет ряд тематических мероприятий, в которых могут принять участие все учащиеся муниципалитета.

Литературный вечер продолжился выступлениями школьников. Для всех собравшихся они исполнили музыкально-хореографические номера, в основу которых легли произведения Расула Гамзатова, а также продекламировали полюбившиеся стихотворения поэта.

В завершение мероприятия, Патимат Умарова прочитала одно из самых трогательных произведений Расула Гамзатова «Мое завещание».

«Мое завещание – в книгах, которые я написал. Оставляю потомкам Дагестан, который и я унаследовал от предков – мой край любви, надежды, радости, землю красивых девушек, гордых женщин и мужчин. Дагестан – и моя мулатка, и моя Кумари, и колесо жизни, и гора моей тревоги – Ахульго. Берегите все это. Без этого нет ни моей жизни, ни самих родных гор. Я ничего не забираю туда из этого хорошего, доброго, красивого мира. Поэтому и прошу – берегите свой Дагестан. Храните и возвеличивайте еще больше его славное имя…» — прочитала она.

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