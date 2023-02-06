ЗАМАНА - Кассовые сборы картины "Чебурашка" в отечественном прокате превысили 6 млрд рублей

Кассовые сборы картины "Чебурашка" в отечественном прокате превысили 6 млрд рублей

Автор
06 февраля, 2023. Понедельник 15:54
|||
Кассовые сборы картины &quot;Чебурашка&quot; в отечественном прокате превысили 6 млрд рублей

Кассовые сборы художественной киноленты "Чебурашка" от режиссера Дмитрия Дьяченко превысили в России 6 млрд рублей, информирует ТАСС.

Кассовые сборы картины "Чебурашка" в отечественном прокате превысили 6 млрд рублей

На момент 4 февраля, общие сборы "Чебурашки" составляли 6 000 970 184 рубля, информируют на портале ЕАИС. Еще ни одна отечественная лента в истории российского кинопроката не достигала подобных результатов по сборам. Картина "Чебурашка", вышедшая в прокат 1 января, стала самой кассовой картиной за всю историю российского проката, обойдя комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть серии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009).

Прочитано 19 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top