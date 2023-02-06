В Дагестане презентовали специальный проект "Сакля Гамзатова"

"В рамках встречи с главой ведомства Заремой Бутаевой авторы спецпроекта ["Сакля Гамзатова"], начальник Центра управления регионом Дагестана Султан Абдуралимов и его заместитель Гянжеви Гаджибалаев рассказали о концепции проекта, рубриках и планах по его развитию", — заявляет пресс-служба.

Уточняют, что в честь 100-летия со дня рождения поэта планируется подготовить эксклюзивные материалы о нем. "Мы собираемся записать эксклюзивные ролики с переводчиками, друзьями, родными и коллегами. Для сбора воспоминаний и историй о Гамзатове начал работу бот обратной связи", — рассказывает источник ТАСС.