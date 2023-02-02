"Последние несколько месяцев мы вели переговоры о приобретении прав на экранизацию книги Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, Пёс и Кот». Хотел бы поблагодарить Елену Борисовну Успенскую за доверие! Теперь можно объявить о том, что ленте о приключениях дяди Фёдора в Простоквашино быть. Уже в 2024 году мы приступим к съёмкам! Всем спасибо! Обещаем не подвести ожидания детей и взрослых всей России!", — объявил Андреасян.