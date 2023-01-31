ЗАМАНА - Выставка «Десять строк. Автор всем известен» проходит в Махачкале

Выставка «Десять строк. Автор всем известен» проходит в Махачкале

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31 января, 2023. Вторник 10:48
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Выставка «Десять строк. Автор всем известен» проходит в Махачкале

В Национальном музее Дагестана открылась выставка Музея истории мировых культур и религий Дербента «Десять строк. Автор всем известен», информирует пресс-служба учреждения.

Выставка «Десять строк. Автор всем известен» проходит в Махачкале

«Это проект о вечном. Речь идет о заповедях исламских, христианских и иудейских. И проект был задуман давно. Идея принадлежит заведующему выставочным отделом Музея истории мировых культур и религий Андронику Мурадову. Создавался проект сложно, искали пути выражения того, как рассказать о заповедях современным людям, дабы это имело на молодых людей воздействие и было ими принято», – высказалась куратор проекта, заместитель гендиректора Национального музея республики имени А. Тахо-Годи Джамиля Дагирова.

В экспозицию включены работы современных отечественных и зарубежных авторов.

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