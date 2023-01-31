По миру “Путь воды” собрал уже более 2,1 млрд долларов, обогнав картину "Звездные войны: Эпизод 7 - Пробуждение Силы" и став четвертой по кассовым сборам лентой всех времен (3 из которых снял Джеймс Кэмерон. “Кэмерон просто продолжает бить все рекорды и ставить новые вехи. И у него все еще есть огромный потенциал", — заявил Пол Дергарабедян, старший медиа-аналитик Comscore.
"Аватар 2: Путь воды" повторил рекорд первой части
- Автор Дарья
- 31 января, 2023. Вторник 02:08
Кинолента"Аватар 2: Путь воды", которая уже стала одним из самых кассовых фильмов в истории, повторила рекорд первой части, продержавшись в лидерах проката 7 недель подряд.
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