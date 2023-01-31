"Аватар 2: Путь воды" повторил рекорд первой части

По миру “Путь воды” собрал уже более 2,1 млрд долларов, обогнав картину "Звездные войны: Эпизод 7 - Пробуждение Силы" и став четвертой по кассовым сборам лентой всех времен (3 из которых снял Джеймс Кэмерон. “Кэмерон просто продолжает бить все рекорды и ставить новые вехи. И у него все еще есть огромный потенциал", — заявил Пол Дергарабедян, старший медиа-аналитик Comscore.