Для зрителей подготовили концертную программу с танцевальными и вокальными номерами кавказских танцевальных коллективов Томской области.
Вокально-хореографический ансамбль «Ватан» продемонстрировал собравшимся колорит народов Дагестана, показав 6 номеров. На вечере также выступил народный ансамбль горского танца «Даймохк» (чечено-ингушская группа).
Вокальный коллектив национального культурного центра «Азери», хореографический ансамбль «Арин-Берд» (Союз армян России по Томской области), коллективы дома народного творчества «Авангард» показали на сцене русскую культуру.