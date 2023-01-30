ЗАМАНА - В сети появился трейлер фильма «Бугимен» по рассказу Стивена Кинга

В сети появился трейлер фильма «Бугимен» по рассказу Стивена Кинга

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30 января, 2023. Понедельник 10:43
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В сети появился трейлер фильма «Бугимен» по рассказу Стивена Кинга

Корпорация 20th Century Studios опубликовала трейлер фильма ужасов «Бугимен», который является экранизацией рассказа знаменитого писателя Стивена Кинга.

Кресло режиссера занял Роб Сэвадж, а продюсером стал Шон Леви («Очень странные дела»).

Роли в ленте сыграли следующие актеры: Софи Тэтчер, Крис Мессина, Вивьен Лира Блэр, Давид Дастмалчян и другие.

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