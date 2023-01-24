Ювелирная выставка династии Шахаевых откроется в Махачкале

В селе Кубачи из поколения в поколение передавались секреты ювелирного мастерства. Здесь сформировалось множество династий ювелирного искусства. Многие стали частью истории кубачинского искусства, а одни из самых известных мастеров принадлежат к династии Шахаевых.

Музей «Дагестанский аул» подготовил для своих гостей экспозицию, в которую вошли ювелирные украшения и другие произведения искусства, созданные членами знаменитой династии златокузнецов.

Выставка начнется 27 января в 15:00 и завершится в конце зимы.