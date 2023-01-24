ЗАМАНА - Национальный музей РД представил экспозицию «Религиозный мир Дагестана» в Санкт-Петербурге

Национальный музей РД представил экспозицию «Религиозный мир Дагестана» в Санкт-Петербурге

Автор
24 января, 2023. Вторник 09:48
|||
Национальный музей РД представил экспозицию «Религиозный мир Дагестана» в Санкт-Петербурге

В Государственном музее истории религии, в рамках национального проекта «Культура» прошло открытие выставки Национального музея РД имени А. Тахо-Годи «Религиозный мир Дагестана», которая продлится до 29 января, информирует пресс-служба Постпредства Дагестана в Петербурге.

Национальный музей РД представил экспозицию «Религиозный мир Дагестана» в Санкт-Петербурге

На открытии куратор экспозиции Ирина Османова озвучила, что жители города проявляют большой интерес к уникальным экспонатам из Дагестана, так как редкие артефакты повествуют об истории появления в Дагестане множества верований: обереги, талисманы, амулеты, ритуальные сосуды, бронзовые фигурки, украшения, культовые предметы и исламские реликвии из аула Чох, когда-то принадлежавшие шейху Абу Муслиму.

Руководительница музея Любовь Мусиенко на открытии заметила, что подобные мероприятия сближают людей разных вероисповеданий и национальностей.

В свою очередь глава Представительства Дагестана в СПб Гасан Гасанов высказался, что посетители выставки больше узнают историю республики и религии. Он также подарил Мусиенко книгу о Дагестане, сувенир и напомнил, что в 2023 году вся России отмечает 100-летний юбилей со дня рождения классика поэзии Расула Гамзатова.

Прочитано 30 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top