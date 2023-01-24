Национальный музей РД представил экспозицию «Религиозный мир Дагестана» в Санкт-Петербурге

В Государственном музее истории религии, в рамках национального проекта «Культура» прошло открытие выставки Национального музея РД имени А. Тахо-Годи «Религиозный мир Дагестана», которая продлится до 29 января, информирует пресс-служба Постпредства Дагестана в Петербурге.

На открытии куратор экспозиции Ирина Османова озвучила, что жители города проявляют большой интерес к уникальным экспонатам из Дагестана, так как редкие артефакты повествуют об истории появления в Дагестане множества верований: обереги, талисманы, амулеты, ритуальные сосуды, бронзовые фигурки, украшения, культовые предметы и исламские реликвии из аула Чох, когда-то принадлежавшие шейху Абу Муслиму.

Руководительница музея Любовь Мусиенко на открытии заметила, что подобные мероприятия сближают людей разных вероисповеданий и национальностей.

В свою очередь глава Представительства Дагестана в СПб Гасан Гасанов высказался, что посетители выставки больше узнают историю республики и религии. Он также подарил Мусиенко книгу о Дагестане, сувенир и напомнил, что в 2023 году вся России отмечает 100-летний юбилей со дня рождения классика поэзии Расула Гамзатова.