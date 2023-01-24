Дочь классика поэзии Расула Гамзатова, руководительница Дагестанского государственного музея изобразительных искусств имени П. Гамзатовой, заслуженная сотрудница культуры Дагестана Салихат Гамзатова расскажет о своем отце и процитирует его работы.
На вечере выступит и доктор филологических наук, глава секции аварской литературы Союза писателей Дагестана Магомед Магомедов. Произведения классика дагестанской поэзии прочитают участники литературного клуба «Журавлик» при СП РД и лидер клуба, педагог-библиотекарь Каспийского центра образования «Школа №15» Сейранат Абдуллаева.