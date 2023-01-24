ЗАМАНА - Проект «Предисловие. Открытие Года Расула Гамзатова» состоится в Театре поэзии

Проект «Предисловие. Открытие Года Расула Гамзатова» состоится в Театре поэзии

Автор
24 января, 2023. Вторник 09:24
|||
Проект «Предисловие. Открытие Года Расула Гамзатова» состоится в Театре поэзии

В Театре поэзии в пятницу, 26 января, пройдет проект «Предисловие. Открытие Года Расула Гамзатова», информирует пресс-служба театра.

Проект «Предисловие. Открытие Года Расула Гамзатова» состоится в Театре поэзии

Дочь классика поэзии Расула Гамзатова, руководительница Дагестанского государственного музея изобразительных искусств имени П. Гамзатовой, заслуженная сотрудница культуры Дагестана Салихат Гамзатова расскажет о своем отце и процитирует его работы.

На вечере выступит и доктор филологических наук, глава секции аварской литературы Союза писателей Дагестана Магомед Магомедов. Произведения классика дагестанской поэзии прочитают участники литературного клуба «Журавлик» при СП РД и лидер клуба, педагог-библиотекарь Каспийского центра образования «Школа №15» Сейранат Абдуллаева.

Прочитано 15 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top