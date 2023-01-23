ЗАМАНА - Фильму "Аватар: Путь воды" удалось собрать 2 миллиарда долларов

Фильму "Аватар: Путь воды" удалось собрать 2 миллиарда долларов

Автор
23 января, 2023. Понедельник 10:26
|||
Фильму &quot;Аватар: Путь воды&quot; удалось собрать 2 миллиарда долларов

Блокбастер Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" (Avatar: The Way of Water, 2022), премьера которого состоялась в декабре 2022 года, собрал по миру более $2 млрд, информирует телеканал CNBC.

Фильму "Аватар: Путь воды" удалось собрать 2 миллиарда долларов

В США сборы в данный момент достигли отметки в $598 млн, а за рубежом картина собрала более $1,42 миллиарда. Фильм является продолжением первой части "Аватар" (Avatar, 2009) и повествует об истории американца Джейка Салли, который живет со своей новой семьей на планете Пандора.  Главные роли сыграли актеры Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет и другие.

Прочитано 16 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top