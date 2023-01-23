Фильму "Аватар: Путь воды" удалось собрать 2 миллиарда долларов

Блокбастер Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" (Avatar: The Way of Water, 2022), премьера которого состоялась в декабре 2022 года, собрал по миру более $2 млрд, информирует телеканал CNBC.

В США сборы в данный момент достигли отметки в $598 млн, а за рубежом картина собрала более $1,42 миллиарда. Фильм является продолжением первой части "Аватар" (Avatar, 2009) и повествует об истории американца Джейка Салли, который живет со своей новой семьей на планете Пандора. Главные роли сыграли актеры Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет и другие.