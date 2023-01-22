В Даргинском театре прошла экскурсия для воспитанников и педагогов Детского дома

В уютном фойе театра гости услышали рассказ о многообразии репертуара театра, знаменитых писателях и драматургах, чьи произведения легли в основу спектаклей для детей и взрослых – основателей даргинской литературы Омарла Батырая, Рабадана Нурова, народного писателя ДАССР Ахмедхана Абу-Бакара, народных поэтов ДАССР Рашида Рашидова, Сулеймана Рабаданова, народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. В честь юбилея поэта в театре оформлен красочный стенд «100 лет – Расулу Гамзатову».



Затем гости были приглашены в зрительный зал, где с восторгом рассматривали декорации и прокатились на поворотном круге сцены, предназначенном для быстрой смены картин спектакля. Мухтар Гаджимурадович также провел юных зрителей по мастерским, гримерным и репетиционным залам артистов.



Покидая театр, взрослые и дети поблагодарили Мухтара Гаджимурадовича за увлекательную экскурсию в закулисье театра и обещали прийти снова, чтобы посмотреть наши новые спектакли.