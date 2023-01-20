Это позволило картине Джеймса Кэмерона обойти «Человека-паука: Нет пути домой». Аналитики считают, что после ближайшего уик-энда сборы «Аватар 2: Путь воды» преодолеют отметку в 2 млрд долларов, оставив позади фильм «Мстители 4». В топ-10 самых кассовых лент в истории у Джеймса Кэмерона сразу 3 работы: «Аватар» (Avatar), «Титаник» (Titanic) и «Аватар: Путь воды».
«Аватар: Путь воды» занял 6-е место в топе самых кассовых фильмов
- Автор Дарья
- 20 января, 2023. Пятница 10:33
Кассовые сборы блокбастера «Аватар 2: Путь воды» достигли 1,921 миллиарда долларов. Он занял 6-е место в рейтинге самых кассовых лент в истории кино.
Последнее от Дарья
- В Дагестане обнаружена кража более 8 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Образование»
- «Легион» и «Динамо-2» разошлись с миром в контрольной игре
- В сети появился трейлер «Крика 6» с Дженной Ортегой
- В ДТП в в Каякентском районе погибли два человека
- В Правительстве озвучено решение проблем водоснабжения Избербаша