ЗАМАНА - «Аватар: Путь воды» занял 6-е место в топе самых кассовых фильмов

«Аватар: Путь воды» занял 6-е место в топе самых кассовых фильмов

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20 января, 2023. Пятница 10:33
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«Аватар: Путь воды» занял 6-е место в топе самых кассовых фильмов

Кассовые сборы блокбастера «Аватар 2: Путь воды» достигли 1,921 миллиарда долларов. Он занял 6-е место в рейтинге самых кассовых лент в истории кино.

«Аватар: Путь воды» занял 6-е место в топе самых кассовых фильмов

Это позволило картине Джеймса Кэмерона обойти «Человека-паука: Нет пути домой». Аналитики считают, что после ближайшего уик-энда сборы «Аватар 2: Путь воды» преодолеют отметку в 2 млрд долларов, оставив позади фильм «Мстители 4». В топ-10 самых кассовых лент в истории у Джеймса Кэмерона сразу 3 работы: «Аватар» (Avatar), «Титаник» (Titanic) и «Аватар: Путь воды».

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