ЗАМАНА - Даргинский театр подготовил спектакль «Мой Дагестан» по мотивам книги Расула Гамзатова

Даргинский театр подготовил спектакль «Мой Дагестан» по мотивам книги Расула Гамзатова

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19 января, 2023. Четверг 16:52
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Даргинский театр подготовил спектакль «Мой Дагестан» по мотивам книги Расула Гамзатова

К 100-летнему юбилею классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова в Даргинском театре пройдет показ полностью обновленного спектакля «Мой Дагестан» по одноименному произведению поэта, информирует пресс-служба театра.

Даргинский театр подготовил спектакль «Мой Дагестан» по мотивам книги Расула Гамзатова

«Спектакль впервые состоялся на театральной сцене в 2003 году, а в 2013 году был представлен на суд жюри и зрителей международного фестиваля “Сцена без границ” во Владикавказе. Показ спектакля “Мой Дагестан” пройдет в Даргинском театре в конце марта текущего года и приурочен не только к 100-летию классика поэзии, но и ко Всемирному дню театра», – сообщает пресс-служба. Режиссером-постановщиком спектакля стал заслуженный деятель искусств Дагестана и России Мустафа Ибрагимов.

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