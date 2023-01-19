Даргинский театр подготовил спектакль «Мой Дагестан» по мотивам книги Расула Гамзатова

«Спектакль впервые состоялся на театральной сцене в 2003 году, а в 2013 году был представлен на суд жюри и зрителей международного фестиваля “Сцена без границ” во Владикавказе. Показ спектакля “Мой Дагестан” пройдет в Даргинском театре в конце марта текущего года и приурочен не только к 100-летию классика поэзии, но и ко Всемирному дню театра», – сообщает пресс-служба. Режиссером-постановщиком спектакля стал заслуженный деятель искусств Дагестана и России Мустафа Ибрагимов.