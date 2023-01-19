Ежегодный концерт «Кавказ – наш дом» состоится в Томске

Ежегодный концерт «Кавказ – наш общий дом» пройдет 28 января в 18:00 часов в Доме народного творчестве «Авангард», там выступит вокально-хореографический ансамбль «Ватан» города Томска.

В программе вечера числятся яркие и зажигательные номера кавказских танцевальных коллективов Томской области. Среди них – народный коллектив горского танца «Даймохк», народный ансамбль армянского танца «Арин-Берд», вокально-хореографический ансамбль «Ватан», народный артист Азербайджана Владимир Морозов и другие.

В репертуар коллектива «Ватан» войдут 5 творческих номеров на концерте «Кавказ – наш дом!», например, аварский, кумыкский и азербайджанский танцы. Кроме того, в культурном мероприятии поучаствуют известные группы национально-культурных автономий кавказских народов.