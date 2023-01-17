ЗАМАНА - В сети появился новый трейлер 3 сезона «Мандалорца»

В сети появился новый трейлер 3 сезона «Мандалорца»

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17 января, 2023. Вторник 15:50
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В сети появился новый трейлер 3 сезона «Мандалорца»

Киностудия Lucasfilm на официальном YouTube-канале франшизы «Звёздные войны» опубликовала новый трейлер 3 сезона популярного сериала «Мандалорец» (The Mandalorian).

Продолжение шоу появится на стриминговой площадке Disney+ уже 1 марта. Ранее авторы «Мандалорца» демонстрировали свежий постер грядущего сезона. В его съёмках участвовали актеры Карл Уэзерс (Гриф Карга), Джанкарло Эспозито (Гидеон), Кэти Сакхофф (Бо-Катан Крайз) и другие. Также известно, что в 3 сезоне также появится актёр Кристофер Ллойд, известный по франшизе «Назад в будущее». 

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