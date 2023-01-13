Выставка о Викторе Цое стала самой посещаемой в 2022 году

Выставка о легендарном вокалисте группы "Кино" Викторе Цое стала самой посещаемой среди жителей России. Об этом информирует «Газета.Ru», ссылаясь на представителей «Яндекс Афиши».

Билеты на выставку о Цое приобрели более 16000 раз, а средний чек в заказах составил 1724 рубля. Уточняется, что средний чек отражает, какую сумму человек в среднем тратит на один заказ, который может состоять из одного и более билетов.

Второе место в рейтинге по посещаемости заняла выставка «Найти Бэнкси» в Москве. Там представили более чем 150 работ по мотивам работ Бэнкси, аутентичные копии картин и скульптуры, реалистично воспроизведенные стены с граффити. Средний чек по заказам составил 1494 рубля.

Третье место заняла выставка «Анненкирхе 300 лет» в Санкт-Петербурге.